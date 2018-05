Roma, consiglio comunale a Ostia: «Il lungomare di Ponente sarà dedicato a Falcone e Borsellino»

di Mirko Polisano

Il lungomare di Ostia ponente intitolato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. È quanto ha votato all'unanimità il consiglio comunale di Roma che si è tenuto in trasferta sul litorale, nel cortile dei Licei Anco Marzio-Labriola aOstia in occasione della 'Settimana della legalità' e del 26esimo anniversario della Strage di Capaci.Il tratto di lungomare che cambierà nome sarà quello antistante piazza Gasparri (e fino al Porto turistico), area che è considerata il feudo dei clan Spada e Fasciani. Alla seduta era presente anche il giornalista Daniele Piervincenzi, vittima della testata di Roberto Spada nel novembre scorso, a cui è andata la solidarietà della sindaca.«Oggi sono particolarmente orgogliosa perché è una giornata in cui siamo tutti uniti - ha sottolineato la sindaca Raggi - non ci sono differenze o contrasti politici che ci impediscano di marciare uniti e stare qui uniti a sostegno della stragrande maggioranza degli abitanti di Ostia che sono onesti». «Dobbiamo sempre chiederci se quello che stiamo facendo risponde ai principi di etica, moralità, trasparenza, solidarietà e legalità - ha proseguito - Sono i principi alla base della speranza, senza si uccide la speranza e si tarpano le ali al futuro».L'Assemblea Capitolina, riunita in seduta straordinaria, ha approvato all'unanimità la mozione di intitolazione del nuovo lungomare. L'Assemblea ha approvato anche un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta a «a promuovere la sottoscrizione di accordi finalizzati al riutilizzo dei proventi della criminalità organizzata nonché di proprietà immobiliari e aziendali sottoposti a sequestro e confisca per l'attuazione di progetti a valenza socio-educativa sul litorale romano» e «a promuovere un tavolo di regia di tutte le rappresentanze istituzionali, sociali, politiche e imprenditoriali finalizzata a condividere ogni utile mobilitazione del territorio a tutela della legalità e a salvaguardia della sicurezza dei cittadini».A chiudere la mattinata, la piantumazione di un albero di melograno, simbolo di legalità.