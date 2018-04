Da Trevi a Monti fino a Testaccio: appartamenti a 100 euro al mese

di Simone canettieri

Appartamenti, anche in zone di pregio, a cento euro al mese. Sono tutti immobili del Comune di Roma, che negli anni non ha mai avuto una gestione razionale e consapevole del proprio immenso patrimonio, aprendo la strada a sprechi, privilegi, illegalità. In questo caso sono 900 gli immobili nel mirino, tutti collegati a scuole, parchi e ville storiche, assegnati ai custodi. Il principio iniziale era solido: chi si occupa della custodia di una scuola comunale ha diritto anche all'alloggio, pagando un canone di locazione di...