Roma, molesta passanti e si tuffa nella fontana di piazza Trilussa: multa da 450 euro per un turista

Dopo aver molestato i passanti si è tuffato nella fontana di Piazza Trilussa. Un cittadino straniero sprovvisto di documenti è stato fermato dai Carabinieri della Stazione Roma Trastevere subito dopo essersi immerso nella seicentesca fontana dell'Acqua Paola di piazza Trilussa.LEGGI ANCHE Roma, turisti immergono i piedi a Fontana di Trevi e Piazza Venezia, multa da 450 euro e denuncia per vilipendio L'uomo, in evidente stato di ebbrezza, dopo aver molestato alcuni passanti si è spogliato per immergersi nella vasca della fontana. I Carabinieri, poco distanti, lo hanno notato e sono immediatamente intervenuti. L'uomo si trova ora nella caserma di Trastevere e sarà denunciato a piede libero con l'accusa di molestie. Nei suoi confronti scatterà anche la prevista sanzione amministrativa di 450 euro.