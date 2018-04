Roma, avevano trasformato il box auto in una raffineria di cocaina: in manette papà e figlio

In un box auto in via Giuseppe Guerzoni, i Carabinieri della Stazione di Roma Villa Bonelli hanno scoperto una raffineria di cocaina. In manette sono finiti un papà di 68 anni, il figlio di 36 e l'amico del figlio di 37 anni, che dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo averli visti uscire dal box in orario notturno, i militari hanno fatto una verifica e hanno scoperto la centrale della droga, base operativa per il taglio e il confezionamento delle dosi di stupefacenti. All'interno del box, i Carabinieri di Villa Bonelli hanno rinvenuto complessivamente 1,022 kg di cocaina, 1 grammo di hashish, 3 grammi di marijuana, 53 grammi di mannite, sostanza utilizzata per tagliare la cocaina, 2 bilance e 4 bilancini elettronici, 2 frullatori utilizzati per raffinare la cocaina, nonché materiale vario per il frazionamento delle sostanze. I tre arrestati sono stati tradotti presso il carcere di Roma Regina Coeli, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Mercoledì 25 Aprile 2018



