Da tempo lo tenevano d'occhio e quando è uscito di casa lo hanno fermato. Per poi scoprire 64 panetti di hashish, diverse dosi di cocaina, 3 bilancini di precisione, una macchina elettrica per il sottovuoto e tutto il materiale per il confezionamento. È il risultato dell'operazione messa a segno dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Casilino che hanno rinvenuto e sequestrato a casa di un pusher residente nel quartiere Borghesiana-Finocchio l'ingente quantità di droga.

A condurre gli investigatori nella palazzina, una breve indagine che si è conclusa poi con l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di un 29enne romano che, visto uscire dalla sua abitazione, è stato fermato per un controllo. Il giovane, sin da subito si è mostrato nervoso, cosa che ha insospettito gli agenti. Così dopo la perquisizione, i poliziotti hanno deciso di visionare l'appartamento e qui hanno scoperto tutto l'importante quantitativo di droga. Il giovane è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli a disposizione della Autorità Giudiziaria.

Sabato 28 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA