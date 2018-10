Roma, arrestato il terzo complice della rapina in banca ad Anagnina

E' stato rintracciato e arrestato il terzo complice della rapina in banca a via Anagnina. Il 2 ottobre scorso in tre, travisati ed armati di taglierini avevano rapinato una banca di via Anagnina. La polizia intervenuta sul posto aveva arrestato in flagrante due dei rapinatori ancora all'interno. Il «palo» però era riuscito a fuggire prima dell'arrivo delle pattuglie. Le ricerche del complice si erano da subito focalizzate sulle telecamere di sicurezza della banca che avevano immortalato il volto del terzo complice.LEGGI ANCHE: Roma, rapina in banca: il cassiere fa segno alla pattuglia attraverso il vetro. Due arrestati, caccia al terzo Riconosciuto immediatamente dagli agenti del Commissariato Romanina a causa dei suoi numerosi precedenti di polizia, R.M. romano di 43 anni, è risultato esser cognato di uno dei rapinatori già arrestati. Dopo un servizio di appostamento presso la sua abitazione, i poliziotti hanno rintracciato il fuggiasco all'ultimo piano dello stabile dove ha cercato ancora di scappare ma è stato bloccato. Sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per il reato di rapina aggravata in concorso è ora in carcere.