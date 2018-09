Fiumicino, realizzata la difesa delle dune costiere “Mare Nostrum”

Preservare l'ecosistema delle dune costiere di «Mare Nostrum» a Focene, patrimonio naturale di altissimo pregio. È pronto il progetto di difesa del tratto di costa davanti all'Oasi Wwf di Macchiagrande, parte della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. Il Wwf Litorale Laziale, grazie al contributo dell'Amministrazione Comunale di Fiumicino, da fine marzo ha realizzato il progetto pilota per la difesa delle dune di Focene Nord con diversi interventi di protezione per la tutela dell'ambiente naturale attraverso l'eliminazione dei fattori di disturbo costituiti principalmente dal transito dei mezzi a motore sulla duna e dal calpestio incontrollato dei bagnanti.



Mercoledì alle 11 ci sarà l'inaugurazione a Mare Nostrum, il tratto di costa a Nord dell'abitato di Focene, al confine con Fregene. Tra i numerosi interventi realizzati, la chiusura dell'accesso alle auto attraverso una delimitazione con pali di castagno dell'area di parcheggio; una passerella di accesso alla spiaggia, anche per le persone disabili, che convoglia il flusso di accesso dei bagnanti per evitare il calpestio dell'area dunale; la delimitazione delle dune con pali di castagno e corda di canapa e l'inserimento di una idonea segnaletica, per un lunghezza di circa 500 metri; un pannello didattico sull'ecosistema dunale ed attività di educazione ambientale per dieci classi di Focene. Ed ancora una barriera con rete in fibbra di cocco, lunga 50 metri, per trattenere la sabbia e quindi

aiutare la ricostruzione del cordone dunale. Nelle atttività sono stati coinvolti alcuni ragazzi del Liceo Leonardo Da Vinci di Maccarese.

