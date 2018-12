Finti spazzini rapinano l'incasso del Bingo di via Salaria: caccia ai banditi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano vestiti come due operatori ecologici dell’Ama, in realtà erano due rapinatori armati di pistola che hanno aggredito due persone. La rapina è accaduta ieri mattina verso le 10.30, su via Rieti all’angolo di via Salaria, poco distante il Museo dell’Arte Contemporanea. Le vittime sono stati due contabili del vicino Bingo in via Salaria: stavano portando il contante in banca, oltre 30.000 euro. I finti spazzini lo sapevano e per questo hanno architettato il piano. D’improvviso hanno preso i ragionieri alle spalle. Ne hanno tramortito uno colpendolo alla testa con il calcio della pistola e poi sono fuggiti con uno zainetto che conteneva il contante, in sella ad uno scooter.Sul posto è intervenuta la polizia che ha eseguito una battuta in zona per prendere i banditi che invece sono riusciti a fuggire. Poco distante sono state ritrovate le tute dell’Ama abbandonate dai malviventi. E’ intervenuta anche un’ambulanza per soccorrere la persona ferita. Dalle testimonianze delle vittime i banditi sarebbero italiani sulla trentina. Gli investigatori hanno sequestrato le riprese di alcune telecamere della zona che potrebbero avere ripreso i criminali.