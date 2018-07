Roma, Prenestina, fermato in motorino per dei controlli: arrestato per droga

Si aggirava a bordo del suo motorino con fare sospetto, nel quartiere Prenestino, l’uomo fermato per un controllo dagli agenti in borghese del commissariato di zona. Apparso subito nervoso, P.C. è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina. Nel suo appartamento aveva materiale per il confezionamento ed il taglio della droga: il 47enne romano è finito in manette per il reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:02



