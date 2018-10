Roma, , arrestato spacciatore di eroina: aumenta il consumo, specie tra i ragazzi

Durante il servizio di pattugliamento gli agenti della del commissariato Porta Maggiore hanno arrestato un cittadino straniero di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. B.M., queste le sue iniziali è stato trovato in possesso di alcune dosi di eroina.



Eppure per anni proprio l’eroina, era considerata la droga dei disperati, ed era stata messa in disparte, preferendo sostanze come la cocaina o le nuove droghe sintetiche, pur non scomparendo mai del tutto. Ma negli ultimi mesi, basta guardare il numero degli arresti o comunque i fatti di cronaca, per capire come sempre più spesso si senta o si legga la frase “l’eroina è tornata”. E già è tornata. Ed è più pericolosa che mai. © RIPRODUZIONE RISERVATA