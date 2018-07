Pierluigi Diaco, il giornalista cade in scooter per colpa di una buca: «E' ora di protestare sul serio»

di Michele Galvani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

E così Pierluigi Diaco, voce di Rtl e volto tv, anche lei è finito in una buca. «È successo stamattina (ieri ndr) al Celio con il mio scooter 50, appena uscito di casa alle 5 e 30 del mattino per andare in radio: c'erano due buche già segnate che ho evitato, poi però ce ne erano altre e sono caduto a destra, vicino al marciapiede. Potevo spaccarmi la testa. Per fortuna mi sono solo fatto male a una gamba». Denuncerà il Campidoglio? «No, non serve. Non intaso i tribunali. Non...