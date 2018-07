L'appello della mamma di Elena: «Segnate le buche, noi le tapperemo»

di Alesia Marani

Tracciami e tappami, Graziella Viviano, la mamma di Elena Aubry, la giovane motociclista morta a maggio in un incidente sulla via Ostiense costellata di dossi e radici, non si ferma. Anzi, rilancia: «Continuiamo a segnalare le buche e i dissesti sull'asfalto con la vernice spray gialla, anche se poi scolorisce, non importa. Perché non solo le buche le cerchieremo ma poi le tapperemo». L'idea nasce dall'incontro tra Graziella e Cristiano Davoli, dell'associazione Tappami, i volontari che dal 2015 girano con...