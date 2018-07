Roma, una macchina "svela buche": l'ultima toppa della giunta

di Laura Bogliolo e Fabio Rossi

Dopo l'ennesimo incidente dovuto alle pessime condizioni delle strade romane, il Campidoglio tenta di correre ai ripari con un'altra soluzione-tampone, in tempi di fondi a singhiozzo e gare d'appalto infinite per la manutenzione straordinaria. Dopo la macchina tappa-buche e l'asfalto magico, poi rivelatosi tutt'altro che tale, è la volta di Raptor. Un dispositivo che, si legge in una nota di Palazzo Senatorio, «acquisisce in maniera continua le caratteristiche, strutturali e funzionali della pavimentazione...