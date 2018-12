Penicillina, lunedì scatta lo sgombero dell'ex fabbrica in via Tiburtina

Penicillina, via allo sgombero: appuntamento lunedì mattina in via Tiburtina 1040. «Certo non sarà una passeggiata - sottolineano fonti della prefettura all'Adnkronos - ma l'operazione è stata ampiamente preparata in diverse riunioni e tutto è stato pianificato». Davanti all'ex fabbrica farmaceutica sono comparsi i cartelli che indicano il divieto di sosta e di fermata dal 10 dicembre ed è già cominciata la bonifica dell'area antistante.

E se dal lato ordine pubblico tutto sembra sotto controllo il rebus più complicato è quello che dovrà risolvere il Campidoglio: trovare una sistemazione alle persone che vivono nella ex fabbrica, circa 600, a detta degli stessi occupanti, la maggior parte migranti provenienti dall'Africa ma anche numerosi italiani. Quanto al destino dell'edificio abbandonato, un tempo una fabbrica farmaceutica ad alta tecnologia, ora uno scheletro immenso invaso da rifiuti e amianto, sarà cura della proprietà farsene carico. L'edificio potrebbe essere recintato o abbattuto ma se la proprietà non prendesse provvedimenti, in base a quanto prevede l'ordinanza comunale, sarà il Campidoglio a farsi carico di recintare la parte che dà su via Tiburtina.

