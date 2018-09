Roma, Parioli, scoperto insediamento sotto la rupe di Villa Balestra: 2 denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano i servizi di controllo disposti con apposite ordinanze dal questore, Guido Marino. Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato Villa Glori, diretti da Ermanno Baldelli, in collaborazione con personale del II Gruppo di Polizia Locale Roma Capitale, hanno dato vita ad un mirato controllo del territorio, che ha permesso di scovare in viale Tiziano, sotto la rupe di Villa Balestra, un micro insediamento abusivo.All’interno di tre baracche sono stati rintracciati un uomo ed una donna, di nazionalità romena, B.D. e M.M., 29 e 31 anni, identificati, avendo gli stessi arbitrariamente invaso un’area di pertinenza pubblica, sono stati denunciati per invasione di terreni, deturpamento e imbrattamento. Sempre in viale Tiziano, altezza civico 56B, è stato rintracciato un altro insediamento abusivo, costituito da ricoveri di fortuna e varie masserizie, ma nessuna presenza all’interno. Entrambe le aree sono state transennate e poste in sicurezza.