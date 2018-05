Roma, morto ai Parioli: «Giuseppe non usava metadone: responsabile anche la fidanzata»

di Camilla Mozzetti

«La fidanzata di Giuseppe? Una mina vagante, l’aveva conosciuta da qualche settimana nella comunità di Civitavecchia, ha le sue responsabilità perché Peppino non assumeva metadone, non l’ha mai preso neanche a San Patrignano. Il metadone è catalogato come stupefacente e per averlo così o lo compri sottotraccia per strada oppure non ce l’hai se non in una struttura. Non so cosa sia successo, aspetto di capirlo». Elisa (la chiameremo co- sì) ordina solo un bicchiere...