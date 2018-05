Giallo a Roma, 22enne trovato morto nella sua casa ai Parioli. Sul petto una scritta: «Mi hai lasciata sola, mi vendicherò»

di Veronica Cursi e Marco De Risi

Giallo ai Parioli. Un ragazzo di 23 anni, G. D. V. P. è stato trovato morto nella propria camera da letto in via di Villa Grazioli, ai Parioli, quartiere benestante di Roma. A scoprire il corpo ieri verso le 12 è stata la mamma. Sul petto del giovane, probabilmente morto per abuso di alcol e droga, una scritta con il rossetto: «Mi hai lasciata sola, mi vendicherò».



Un particolare inquietante visto che il giovane, trovato ancora con il pigiama addosso, aveva passato la notte con la fidanzata conosciuta in comunità. Gli agenti della Squadra Mobile stanno cercando di capire se la ragazza, dopo essersi accorta che il suo fidanzato era senza vita, sia andata via da casa senza avvertire nessuno. E quella scritta che cosa vorrebbe significare? Forse una vendetta rivolta agli spacciatori?



Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato Salario-Parioli e della squadra mobile. Sul posto la scientifica che ha eseguito i rilievi. Nulla è escluso in merito alle cause del decesso. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. La famiglia attende i risultati dell'autopsia per capire di cosa sia morto il giovane.



Quattro giorni fa il ragazzo scriveva su Fb: «Bisogna lottare tutti i giorni, per tutta la vita, per non lasciarsi andare».





Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:56



