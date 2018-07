Roma, cabina elettrica della scuola elementare trasformato in “distributore” di hashish

I carabinieri del Gruppo di Ostia hanno arrestato un marocchino di 29 anni, in Italia senza fissa dimora e già sottoposto all’obbligo della presentazione alla P.G., con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, insospettiti dalla presenza dell’uomo nei pressi della scuola elementare “Fratelli Garrone” di Ostia, si sono appostati nelle vicinanze iniziando ad osservarne i movimenti.



Dopo alcune ore, è iniziato un anomalo andirivieni di giovani che si intrattenevano per pochi secondi col 29enne per poi andarsene. A quel punto, i militari hanno deciso di far scattare il controllo: per non farsi trovare nel materiale possesso del “fumo”, il pusher aveva adibito una vicina cabina elettrica - di pertinenza dell’istituto scolastico - a distributore di dosi, che venivano prelevate ad hoc dall’interno in base alla richiesta dei clienti. I militari hanno sequestrato decine di grammi di hashish pronti ad essere “piazzati” e 200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida.

Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:25



