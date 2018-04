Roma, il Consiglio di Stato salva gli "open bus" a due piani: stop ai ticket per il Centro

di Lorenzo De Cicco e Camilla Mozzetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La piroetta non è nuova, per la giustizia amministrativa. Il Tar dice una cosa, il Consiglio di Stato l'esatto opposto. Uno boccia, l'altro avalla, o viceversa. Nel frattempo, atti e provvedimenti ristagnano nella palude della burocrazia. Stavolta il canovaccio si sviluppa attorno alle tariffe dei pullman turistici, in particolare quelle dei cosiddetti «open bus» cioè i torpedoni a tetto scoperto che sfrecciano nel cuore dell'Urbe. Fino al 2016 non sborsavano un euro per entrare nel centro storico della...