Roma, fulmine colpisce centralina: semafori in tilt sulla Gianicolense

Diversi semafori in tilt a causa del nubifragio che stanotte ha colpito la Capitale. In particolare sembra che un fulmine abbia colpito una centralina semaforica e sono saltati vari impianti in zona Monteverde: a piazza San

Giovanni di Dio, circonvallazione Gianicolense e piazza Ippolito Nievo. La polizia locale invita alla prudenza nelle zone interessate.

Sabato 1 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:28



