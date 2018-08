Roma, si stacca una lastra in marmo della parete della metro A: colpito un ragazzo, è grave

di Marco De Risi

Era fra i tanti passeggeri che ieri sera stava aspettando la metro a Cornelia. Tutto è accaduto in una frazione di secondo. Si è staccata una della lastre in marmo della parete della banchina che ha lo ha centrato in pieno: un tunisino di 25 anni, con permesso di soggiorno. Per gli altri che si trovavano su quel tratto di banchina è apparso chiaro che si trattava di una tragedia.



Il ragazzo perdeva tanto sangue dalla testa e non si muoveva. Sono arrivati i soccorsi. I vigili del fuoco hanno rimosso le materie del cornicione e in questo modo è stato possibile per gli operatori trasportarlo all’Aurelia Hospital. Il ragazzo è entrato in condizioni critiche al pronto soccorso: codice rosso, prognosi riservata.



Sotto la metropolitana c’è stato un sopralluogo da parte della polizia scientifica. Sono state scattate foto da parte degli agenti. E’ stato aperto un fascicolo dalla magistratura per ora contro ignoti per il reato di lesioni gravissime.

