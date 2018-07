Roma, Raggi: «Entro ottobre 200 nuove assunzioni in Comune»

«Entro ottobre il Campidoglio assumerà 200 nuovi dipendenti, individuati tra gli idonei del cosiddetto Concorsone del 2010. Sale così a 667 il numero dei dipendenti che entreranno in servizio nel 2018, tra i quali i 350 vigili urbani che abbiamo accolto qualche settimana fa». Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi su Fb. «Si tratta di un'importante iniezione di professionalità per rilanciare l'azione amministrativa, con cui diamo risposta ai candidati che da anni attendono di poter lavorare per il Campidoglio. I 200 nuovi dipendenti saranno istruttori e funzionari amministrativi, ingegneri, esperti di normativa dei lavori pubblici e funzionari economico-finanziari. Personale altamente qualificato che darà un grande contributo per garantire servizi sempre migliori ai cittadini».

Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:53



