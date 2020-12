Doppietta per il liberista di Latina Matteo Ciampi: dopo i 400 vince il titolo anche sui 200 agli Assoluti invernali di Riccione

Splendida doppietta agli Assoluti invernali per Matteo Ciampi. Nella piscina in vasca lunga di Riccione il 24enne di Latina, dopo il titolo conquistato giovedì sui 400 stile libero, si è ripetuto alla grande oggi pomeriggio dettando legge anche sui 200, l’altra sua distanza preferita.

Il portacolori del Centro Sportivo Esercito/Team Acqua Sport ha chiuso con la prestazione cronometrica di 1’47”96, non troppo lontano dal personale (1’47”62), ma distante dal limite olimpico di Tokyo (1'45''5). Alle sue spalle il bolzanino Stefano Ballo (Time Limit Caserta) in 1'48''30 e il marchigiano di San Benedetto del Tronto Stefano Di Cola (Marina Militare/CC Aniene) in 1'48''39. «Dal punto di vista cronometrico mi aspettavo di più, ma vincere fa sempre piacere e per questo sono molto contento», dichiara il bicampione italiano.

