Roma, lite tra automobilisti in via della Lite: due romeni arrestati dai carabinieri

Ieri pomeriggio, a seguito di una segnalazione giunta al pronto intervento 112, i carabinieri della stazione di Roma Tor Vergata sono intervenuti per una lite per motivi di viabilità e hanno arrestato due cittadini romeni, di 36 anni, senza fissa dimora, nullafacenti e con precedenti, con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Uno dei due era ricercato dal 2012 ed ha fornito false generalità pensando di farla franca. Il tutto è avvenuto in via della Lite, alla Borgata Finocchio, dove i due romeni, per motivi legati viabilità, hanno aggredito prima un automobilista italiano e successivamente i militari intervenuti sul posto. Una volta bloccati, i due sono stati arrestati. Successivamente nel corso dell'identificazione uno dei due ha fornito ai carabinieri false generalità perchè era ricercato dal 2012. Ma grazie alle impronte digitali, i carabinieri hanno scoperto che l'uomo era destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per evasione dagli arresti domiciliari, emessa dalla Corte d'Appello di Roma. Dopo aver notificato il provvedimento l'uomo è stato condotto in carcere a Regina Coeli mentre il connazionale è stato trattenuto in caserma, in attesa di essere sottoposto al processo per direttissima.