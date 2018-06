Liceo Socrate, dopo il caso dei saluti romani spunta uno striscione neofascista di solidarietà

Unoprovocatorio firmato Lotta Studentesca, formazione giovanile di estrema destra, espressione di Forza Nuova, è apparso nella notte sul cancello esterno del Liceo Socrate. Il riferimento è alla polemica relativa ai saluti romani, che un gruppo di studenti ha fatto in classe. LEGGI ANCHE: -->«Saluti romani da LS Roma»: recita così il manifesto scritto con spray nero ed attaccato con lo scotch sul cancello d’ingresso dell’istituto. Lo slogan è stato affisso per solidarietà a quel gruppo di maturandi finito su tutte le cronache cittadine.Inoltre, sulla pagina Facebook del movimento giovanile di estrema destra (che ha rivendicato l’atto vandalico), è apparso anche un comunicato politico, rivolto sia ai professori che agli studenti anfifascisti: «Siete ridicoli. Meno sciocchezze, più saluti romani». E ancora: «La qualità dell’insegnamento in Italia é sempre più bassa e voi sprecate tempo e risorse per prendervela con degli studenti che si sono solo fatti una foto», commentano gli estremisti sui social. Ma l’attacco si estende anche alladi Roma, che proprio ieri, attraverso le parole della sua presidente, Ruth Dureghello, aveva espresso vicinanza agli studenti che avevano contestato la decisone presa dalla Dirigente, ed aveva invitato i ragazzi a far visita al Museo Ebraico. «Saluti romani a voi ed alla comunità ebraica, associazione inutile che se la prende con degli studenti in assenza di argomentazioni diverse da Shoa e fascismo», concludono gli autori del blitz. (Jacopo G. Belviso)