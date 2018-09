Lazio-Apollon, 10 tifosi ciprioti denunciati e daspati dalla polizia

Dieci tifosi ciprioti sono stati denunciati e daspati dalla polizia per aver acceso 16 fumogeni durante l’incontro di Europa League Lazio-Apollon Limassol, disputato ieri allo Stadio Olimpico. I responsabili sono stati individuati dagli agenti del commissariato Prati, diretto da Domenico Condello, grazie alle immagini fornite dalle telecamere presenti allo stadio.



Condotti presso gli uffici di Polizia per l'identificazione e il fotosegnalamento, per i dieci tifosi è scattata la denuncia ed è stata richiesta l'emissione del provvedimento del Daspo. Già prima dell'inizio della manifestazione sportiva, gli agenti avevano sequestrato 4 artifizi pirotecnici.