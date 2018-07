Roma, la rivolta del Laurentino 38: cassonetti rovesciati in strada e traffico bloccato

PLAY FOTO Laurentino38 Via Filippo Marinetti abitanti in protesta per cassonetti stracolmi (Ag.Toiati)

Al Laurentino 38 nel tardo pomeriggio di ieri un gruppo di residenti, infuriati per la spazzatura non raccolta negli ultimi giorni, ha rovesciato i cassonetti per strada e fermare il traffico. Bloccata fino a tarda sera via Marinetti. E' intervenuta la polizia con quattro volanti e un blindato per evitare che i disordini degenerassero. La situazione si è avviata a soluzione poco prima delle 21 quando l'Ama ha inviato un funzionario per organizzare l'arrivo di mezzi che ripulissero le strade. Nel quartiere la protesta di ieri...