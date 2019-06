"Flowing cities", l'arte vola da Corviale al Laurentino 38 fino al Centro di Roma

Di solito di loro si parla per il degrado oggettivo o culturale. Si dimentica, spesso, però che invece proprio in questi quartieri della periferia storica di Roma nascono o crescono i fermenti più vitali proprio per la culturale e la società. Accade così che Corviale e Laurentino 38, con la loro gente, le associazioni e le biblioteche in quei palazzi famosi per architettura maxi e ponti indecorosi, diventino il centro di un progetto internazionale, Magic Carpets 2, finanziato dall’Unione Europea. L’edizione di quest’anno, dal titolo Flowing cities, ha come tema le periferie con una

enedetta Carpi de Resmini parte dal titolo per spiegare il progetto: «Magic Carpets fa riferimento alle fiabe delle Mille e una notte, e al tappeto volante che permette di viaggiare ovunque. Nella prima edizione avevamo puntato sull’immigrazione. Quest’anno invece sulla complessità delle periferie urbane. Yves ha fatto riflettere i bambini delle elementari sul posto dove vivono, e che non conoscono davvero; ne è nato un fumetto, La fuga. Con i grandicelli delle medie invece, più difficili da coinvolgere, ha fatto un lavoro più complesso, audio-video, insieme all’associazione Pontedincontro. A Corviale, Patricia, grazie al supporto del centro culturale Mitreo- Iside ha spinto gli adulti a raccontare le loro storie in diari, che faranno parte della mostra. In tutto il percorso, siamo stati affiancati anche dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti, oltre che dalle associazioni locali, preziosissime, che hanno dato un gran contributo».