Roma, Laurentina, sopralluogo della Raggi al cantiere corridoio della mobilità

«Siamo andati su via Laurentina per seguire da vicino i lavori in corso e le operazioni già completate per la realizzazione del corridoio della mobilità, Eur Laurentina-Tor Pagnotta, al IX Municipio», scrive su Facebook la sindaca Virginia Raggi.



«Andiamo avanti con questi sopralluoghi per monitorare i cantieri aperti e informare i cittadini su quello che stiamo realizzando per Roma. Nel tratto compreso tra viale dell’Umanesimo e via dei Corazzieri sono terminate le operazioni per l’illuminazione pubblica, così come stanno procedendo a ritmo sostenuto le lavorazioni per elettrificare tutto il percorso della corsia riservata e protetta, dove circoleranno i famosi 45 filobus - aggiunge Raggi - Mezzi abbandonati per anni a prendere polvere nel deposito di Tor Pagnotta, che noi abbiamo recuperato e rimesso su strada. Dopo anni di stop dei cantieri stiamo costruendo un’infrastruttura che in concreto servirà a migliorare il collegamento fra zone periferiche del quadrante sud con la metro B. Un’altra infrastruttura per la città che sarà in funzione entro l’anno».

Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA