La festa dei lavoratori? Ai confini del Raccordo Anulare. Da Dionisi a Frezza, Pesce e Vannoli: attori, cantanti e artisti uniti con la gente per riqualificare la Rustica

Un appuntamento da non mancare. Dove gli artisti escono dal palcoscenico o dal set per calarsi in una realtà speciale: quella di essere persone normali. Che ridono, si divertono, giocano a pallone su un prato e organizzano un evento vero. Romano. Senza filtri o stereotipi. Benvenuti alla vera festa del Primo Maggio. Dove? Ai Confini del Raccordo Primo Maggio Anulare. Un appuntamento, tra i tanti che ci saranno, con gli organizzatori Mirko Frezza, Adamo Dionisi, Lele Vannoli e Josafat Vagni.

Ma cosa ci sarà? Un braccio di ferro tra attori, cantanti, musicisti e cittadini adiacenti all'anello ferroviario per la riqualificazione del quartiere, per il reinserimento sociale degli ultimi, onde evitare la discriminazione tra cittadini di serie a e di serie b. La manifestazione ospiterà tutti i cittadini che vogliono aderire, musicisti, attori, registi e lavoratori del mondo dello spettacolo. L'ingresso sarà libero, senza pagamento di alcun tipo. L'unico sostentamento dell'evento sarà con il cibo: con soli 6 euro ci sarà primo piatto (penne al sugo all'arrabbiata), panino con salsiccia, fave con pecorino, acqua.

Dove si terrà questo evento? "Abbiamo scelto - spiega Adamo Dionisi, l'attore italiano al top in Europa (sarà a Cannes con Edoardo Pesce per presentare il suo ultimo lavoro: Dog Man, la storia del canaro della Magliana. Per non parlare della sua performance da protagonista in Suburra e Suburra la serie) - la Rustica nel casale in via di Cervara 200. Ai confini del Raccordo ma lontano da un mondo radical chic che non ci appartiene. Con noi vogliamo la vera gente di Roma e non solo. Perché il nostro appuntamento, a partire dalle 16, sarà un'esplosione di divertimento, partecipazione e forza d'animo per aiutare un quartire a uscire dal suo ghetto". Come si svolgerà la giornata? " Andremo avanti fino a mezzanotte - continua Dionisi - per assistere allo spettacolo coi fuochi d'artificio, per chiudere col botto una giornata indimenticabile. Il mio invito è per tutti, non mancate e ci divertiremo insieme".



I PARTECIPANTI: Mirko Frezza - Adamo Dionisi - Josafat Vagni - Edoardo Pesce - White Boy (Do Yyour Thang Crew) - La Cricca dell'Orma - Alessandro Furnari BDC - Giorgio Caputo - Attilio Fontana e Momo - Core a Core - #STILENAZIONALE - Mauro Di Maggio - Simone Patrizi - Max Paiella - Mini K. - Andrea Rappa - NOSENZO - Matteo Garrone - Ivano de Matteo - Claudio Noce - Alessandro Valori- Lele Vannucci - Livia Vitale - Blue Yoshima (attrice).









