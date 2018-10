Migranti,l’assessore Baldassarre alla Camminata della solidarietà a San Pietro: «Rafforzare azioni a tutela dei migranti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camminata di solidarietà questa mattina da Trastevere a San Pietro. L’evento “Share the Journey” è stato organizzato dalla Caritas Internationalis, dedicato a migranti e rifugiati, a livello mondiale. Ma soprattutto per promuovere la cultura dell’incontro e dell’accoglienza. La camminata romana con il cardinale Tagle e alcuni vescovi, è una delle tante che si stanno svolgendo in vari Paesi.Era presente anche l’assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, Laura Baldassarre: «È fondamentale ribadire la necessità di rafforzare le azioni a tutela dei migranti e dei diritti umani - sottolinea - In particolare vogliamo cogliere e promuovere tutte le opportunità per riflettere sul tema del viaggio che sempre più persone si trovano a dover affrontare in quanto costretti a lasciare il proprio Paese a causa di guerre e carestie. Si tratta di scelte obbligate, imposte dalla necessità e dalla mancanza di un’alternativa nella terra di origine».