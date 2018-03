M5S, Baldassarre ad associazioni: «Aderite al Forum per l'infanzia»

«Lancio un appello alle organizzazioni e alle realtà del privato sociale affinché rispondano all'avviso pubblico per partecipare alla costruzione del Forum per l'infanzia e l'adolescenza e del Forum per l'accoglienza e l'inclusione delle persone di origine straniera. È un'opportunità per lavorare insieme e per costruire luoghi di confronto permanenti. Si tratta di strumenti che rafforzeranno i diritti umani a tutti i livelli tramite un più ampio coinvolgimento nell'elaborazione di proposte e nei processi decisionali. Aderite, vi aspettiamo!». Lo scrive su Fb l'assessore al Sociale di Roma Laura Baldassarre.



Proveniente dall'Unicef, la delegata della giunta Raggi è sensibilissima al tema dei minori e quattro mesi fa ha messo in piedi il "Forum per l'infanzia e l'adolescenza”, un luogo per discutere attivamente delle polituche attive per l'infanzia. Per partecipare al Forum c'è tempo fino al 10 aprile.

Venerdì 30 Marzo 2018



