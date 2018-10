Roma, paura a San Giovanni: brucia appartamento, evacuato palazzo

Paura in via Latina, dove poco prima delle 13 un appartamento al quarto piano di uno stabile all'angolo con via Macedonia ha preso improvvisamente fuoco. Le fiamme hanno invaso completamente una stanza in cui vi erano computer e materiale elettronico, e sono divampate anche all'esterno, fuori al terrazzo. Immediatamente è partito l'sos ai vigili del fuoco intervenuti anche con l'autoscala e il carro-teli.



I poliziotti della volante San Giovanni non hanno perso tempo: sono saliti piano per piano e hanno bussato porta a porta per evacuare lo stabile, riuscendo a mettere in salvo anche un'anziana novantenne invalida all'ultimo piano, che era in preda al panico e non riusciva a muoversi. Per fortuna, in quel momento, nell'abitazione del quarto piano dove si è sviluppato il rogo, non c'era nessuno. Il proprietario, avvisato dai vicini, è arrivato poco dopo.



Ancora da accertare le cause dell'incendio, anche se forse sono da individuare in un corto circuito. Lo stabile è stato dichiarato agibile e gli altri inquilini sono potuti rientrare nelle loro case. A deviare il traffico per rendere accessibili i soccorsi, i vigili urbanid ella vicina caserma di via Macedonia.

Ultimo aggiornamento: 15:02

