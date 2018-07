Grillo gira video in auto a Roma: «Neanche una buca»

di Stefania Piras

L'Elevato, il garante, il padre nobile, il fondatore. Spesso è sempre stato lo stesso Beppe Grillo a ritagliarsi ruoli ed etichette. Oggi per esempio diventa "moralizzatore del traffico". Ha girato un video a bordo di un'auto per le vie di Roma dove impartisce indicazioni come il più classico dei pizzardoni e proclama al microfono che sul manto stradale non c'è neanche una buca.











«Il semaforo è rosso, non ti muovere, o vai a destra o vai a sinistra, non stare in mezzo alle corsie». Nel breve video pubblicato sul suo blog Beppe Grillo, in macchina mentre sembra lasciare Roma, non disdegna riferimenti alla politica e all'amministrazione della giunta Raggi. «Fare veloce, il semaforo sta scattando», urla l'ex comico che si rivolge a un presunto videomaker che ad un certo punto affianca la sua auto: «per 5 euro all'ora rischi la vita con quel motorino, dai un senso alla tua vita».



E poi il proclama pro Raggi: «Neanche una buca, neanche una buca, un pochino di manutenzione al verde è normale, sono 40 milioni di metri quadri, siamo leggermente indietro ma non vedo buche», afferma poi Grillo sulla Tangenziale Est di Roma.

