Fonte Laurentina, una passeggiata anti-degrado in campagna

Missione compiuta: una domenica all'aria aperta per scoprire l'agro romano a Fonte Laurentina, tra Spinaceto e la Cecchignola, e soprattutto per dare una mano all'ambiente raccogiendo i rifiuti che purtroppo in tanti continuano a gettare in questi angoli magnifici del territorio. Ecco #Slow #Walking nell'Agro Romano organizzato dalla ProLoco Giovani Fonte Laurentina che ha spinto una novantina di romani di tutte le età a percorrere, partendo dal parcheggio di via Cappelli, i sentieri e a farsi carico, almeno in parte, della pulizia dei terreni quali la Cava dell'Airone, Tor Chiesaccia, Chiesa diruta, Tombe dei Templari, Pioppo Nero monumentale, Rio Pedroso, Castel di Leva e e Cava Covalca. E dopo tanto camminare



Ultimo aggiornamento: 18:39

«La Proloco Giovani Fonte Laurentina - è scritto in una nota - esprime i ringraziamenti ai 90 amici che oggi hanno partecipato allo Slow Walking nell'Agro Pontino Romano. Fonte Laurentina non sarà mai un quartiere-dormitorio e con questa passaggiata vogliamo conoscere e apprezzare il nostro territorio per contribuire a creare una comunità, in particolare con i giovani. Grazie anche associazioni CdQ di Fonte Laurentina, Retake e Casali della Memoria».