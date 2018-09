Focene, genitori e studenti ripuliscono l'area davanti alla scuola

A pochi giorni dall'inizio delle lezioni, genitori e ragazzi sono scesi in campo ed hanno ripulito l'area davanti alla scuola di Focene, nel comune di Fiumicino, che era da tempo in stato di degrado ed oggetto di vandalismi. Su iniziativa del Nuovo Comitato cittadino di Focene sono state ritinteggiate le pareti esterne della recinzione che erano state imbrattate; tagliata l'erbaccia intorno ai muri e tolti i rifiuti, tanto che sono stati raccolti numerosi sacchi di spazzatura.



«Ieri abbiamo partecipato all'iniziativa organizzata dal Nuovo Comitato cittadino di Focene, ed a cui hanno contribuito anche il Comitato La Perla e il Comitato Fare Focene, per la pulizia nell'area antistante la scuola di viale di Focene, che versava in uno stato di degrado - dichiarano i capigruppo di LeU, Angelo Petrillo, e di Cal-Comune Autonomia e Libertà, Maurizio Ferreri. Ringraziamo il Comitato - proseguono - per questa lodevole attività di pulizia. Una città, per crescere, ha bisogno dell'impegno e della passione di una intera comunità che collabora».



I cittadini ed i comitati hanno chiesto l'installazione di due telecamere perimetrali al di fuori della scuola per evitare l'abbandono di rifiuti e atti vandalici. È stata chiesta anche l'asfaltatura della strada che passa dietro la scuola così da aprirla al transito degli autobus. «Ci faremo portavoci di queste richieste fatte all'Amministrazione per vedere se è possibile realizzarle in breve tempo».

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:31



