Due incidenti mortali in poche ore: deceduti un pedone e un motocilcista

Incidente mortale nella tarda serata di ieri alla periferia di Roma. È accaduto dopo le 22 in via di Torre Spaccata. Coinvolte nello scontro un'auto e una moto. Il motociclista, un 46enne, è morto sul colpo. Lievemente ferita la

conducente della macchina, una ragazza di 21 anni. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo VI Torri.



Investimento mortale stamattina. È accaduto poco prima delle 10 in via dei Prati Fiscali. Il conducente della macchina si è fermato e ha subito chiamato i soccorsi, ma per l'uomo di 83 anni non c'è stato nulla da fare.

È deceduto poco dopo in ospedale. Sotto shock l'automobilista. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo III.

Domenica 8 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA