Roma, spaccia droga nella piazza principale del quartiere: arrestato 22enne

Spacciava sul muretto della piazza principale del quartiere. Un pusher è stato arrestato al Tufello dagli agenti del commissariato Fidene Serpentara. Questa volta, a finire in manette un 22enne romano, che aveva scelto un muretto della piazza principale come luogo di attesa dei tossicodipendenti. I poliziotti, durante un servizio di appostamento, avevano notato il giovane gettare sul muretto quattro dosi di cocaina, poi raccolte e pagate dai suoi clienti. Percepita la presenza della polizia, grazie anche alle “ sentinelle ” in zona, il giovane ha provato ad allontanarsi ma è stato fermato all'interno di un cortile. Perquisito, è stato trovato in possesso di 21 dosi di cocaina e danaro contante. Accompagnato in ufficio, al termine degli accertamenti è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:44



