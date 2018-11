Roma, preso il macellaio-pusher: in tasca venti dosi di coca e 800 euro in contanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scorsa sera, i carabinieri di Frascati hanno arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi delle ormai note “piazze” di spaccio del quartiere popolare di Tor Bella Monaca.In via dell’ Archeologia, i militari in servizio presso la stazione di Tor Bella Monaca hanno arresto un 45enne romano, con precedenti. L’uomo, di professione macellaio, è stato notato con fare sospetto nei pressi di una nota “piazza” di spaccio e, a seguito di un controllo è stato trovato in possesso di 20 dosi di cocaina e di circa 800 euro in contanti. Una cifra che, evidentemente, serviva ad arrotondare lo stipendio.Un 31enne romano, incensurato, è stato notato da una pattuglia, sempre a Tor Bella Monaca, in via Agostino Mitelli, mentre cedeva alcuni involucri a un giovane acquirente. A seguito del controllo e della perquisizione personale, il pusher è stato trovato in possesso di 29 dosi di cocaina e circa 500 euro in contanti, ritenuto il provento dell’illecita attività. Dopo l’arresto, i due pusher sono stati portati in caserma, trattenuti in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo.