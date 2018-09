Tor Bella Monaca, droga, pistole e munizioni in casa: arrestato

Un uomo di 55 anni, romano, già agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri di Frascati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento, oltre che per il reato di ricettazione. L'arresto è avvenuto dopo una perquisizione nell'abitazione del 55enne in via Amico Aspertini, nel cuore di Tor Bella Monaca. Nell'abitazione i militari hanno rinvenuto 2 involucri in cellophane contenenti 30 grammi di cocaina nascosti in una lattina «vintage» di additivo per olio motore, una pistola calibro

9x17 con relativo caricatore e tre proiettili risultata rubata, un bilancino di precisione e 2.350 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il 55enne è passato dagli arresti domiciliari alle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri di Frascati, in attesa del rito direttissimo.

Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:00



