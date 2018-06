Ritrovamento eccezionale vicino Santa Marinella; dal mare spunta un Dolium dell'Antica Roma

di Umberto Serenelli

Ritrovamento eccezionale nelle acque vicino a Santa Marinella. Questa mattina durante le normali attività di pesca a strascico, il peschereccio San Vincenzo ha rinvenuto a 100 metri di profondità un Dolium, il tipico contenitore di terracotta che veniva usato nell'Antica Roma per contenere vino e altri prodotti alimentari.Il reperto è stato "pescato" a 30 miglia dalla costa di Santa Marinella. Il peschereccio arrivato in porto all'altezza del cantiere Alimar nella darsena di Fiumicino ha tentato di tirarlo su ma la rete si è strappata e la giara è finita nuovamente in fondo al mare.Sono dovuti intervenire i sommozzatori che hanno imbragato il Dolium con una rete e l'hanno riportato in superfice dopo chissà quanti anni.Ora verrà consegnato all'autorità portuale.