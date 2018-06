Roma, nascondeva armi in un box: arrestato a La Rustica

Gli agenti del commissariato Prenestino da Antonio Soluri, lo stavano tenendo d'occhio da qualche tempo. L'uomo, un 42 enne romano, era stato spesso visto aggirarsi in zona La Rustica a bordo di una moto di grossa cilindrata, e gli investigatori avevano ipotizzato che i suoi spostamenti potessero essere collegati ad un'attività di spaccio. Sono pertanto iniziati i servizi di appostamento e pedinamento, che hanno permesso di individuare la sua abitazione e soprattutto un box, utilizzato come rimessaggio per la moto.

I poliziotti, nel pomeriggio di ieri, hanno fatto scattare il blitz, rinvenendo tra l'altro un mazzo di chiavi, sulle quali l'uomo ha fornito agli agenti risposte molto evasive, ma che sono risultate essere idonee all'apertura del box. Lì sono state trovate due pistole, una calibro 7,65 ed una 22, ed un fucile semiautomatico calibro 20, 100 proiettili cal. 22, 21 calibro 7,65 e quattro caricatori. L'uomoi, con precedenti di polizia per stupefacenti, al termine degli accertamenti è stato arrestato. Dovrà rispondere di detenzione abusiva di armi comuni da sparo e ricettazione.

