Roma, un delfino morto sulla spiaggia di Fiumicino

È stato recuperato questa mattina a Fiumicino un delfino trovato morto e spiaggiato sull'arenile non lontano dalla zona del vecchio Faro. A coordinare le operazioni la polizia locale e la Capitaneria di porto di Roma. La carcassa dell'animale è stata rimossa e prelevata da una ditta incaricata e sarà sottoposta ad indagini per stabilire le cause del decesso. A seguire le operazioni l'assessore all'Ambiente del comune di Fiumicino, Roberto Cini. Da tempo sul litorale romano, tra Ostia e Fiumicino, staziona una nutrita colonia di delfini Tursiopi, che sono oggetto di avvistamenti, studio e ricerca da parte di Oceanomare dolphins per il progetto di Delfini Capitolini. © RIPRODUZIONE RISERVATA