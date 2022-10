Delfino trovato sulla spiaggia di Santa Marinella, la triste scoperta

Triste scoperta, questa mattina, per gli ultimi turisti che stavano trascorrendo la domenica sulla spiaggia della Passeggiata a Mare di Santa Marinella. Un delfino, ormai privo di vita, sospinto a riva forse da una forte corrente di scirocco si è spiaggiato sulla battigia dell’arenile centrale della cittadina balneare, tra lo sguardo attonito e dispiaciuto degli ultimi bagnanti della stagione.

Due delfini nel porto di Pescara, sorpresa tra i passanti

Il mammifero, probabilmente era rimasto ferito mortalmente dalle eliche di un natante. Del rinvenimento è stata subito informata la Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Il delfino è rimasto solo un paio d’ore sulla spiaggia, poiché sono prontamente intervenuti i volontari del Nucleo Sommozzatori di Santa Marinella che hanno recuperato il pesante esemplare e lo hanno poi caricato sulla loro jeep, per trasportarlo all’Istituto Zooprofilattico di Roma.

Strage di uccelli marini alle Faroe. Sea Shepherd: «Centomila piccoli uccisi ogni anno»

Purtroppo, come ha riferito uno dei volontari dell’associazione di protezione civile di Santa Marinella, non è il primo delfino che, nel corso degli ultimi mesi, si è arenato lungo il litorale tra Santa Severa e Civitavecchia. Pur nuotando a non meno di un miglio dalla costa, questi splendidi esemplari di mammiferi talvolta rimangono imbrigliati nelle reti dei pescatori, e solo dopo la loro morte, finendo spesso in balia delle onde, vengono trascinati fino a riva.