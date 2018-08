Roma, chiusa la stazione Flaminio: intervengono gli artificieri

Chiusa la stazione Flaminio della metropolitana di Roma: gli artificieri stanno intervenendo per un pacco sospetto dal quale fuoriuscirebbe una batteria e alcuni cavi. La stazione è...

Riaprirà probabilmente mercoledì il ponte della Scafa, tra Ostia e Fiumicino, chiuso per accertamenti tecnici per verificarne la sicurezza. «A seguito della prima convocazione in...