Roma, botte e bullismo: presi i baby Casamonica

Sono stati presi i minorenni, figli di Casamonica e di altre dinastie rom, colpite da inchieste penali, responsabili del feroce pestaggio alla Romanina nei confronti di un uomo di 48 anni, romano, portiere di uno stabile, che li aveva avvicinati pregandoli di non trattare male il figlio di 17 anni loro coetaneo. È stata la polizia ad agire di gran fretta e ad individuare la comitiva e portarla in commissariato. I fatti risalgono alle sette di sera di martedì, su un tratto di via Libero Leonardi, vicino a una biblioteca, dove...