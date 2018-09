Trastevere al setaccio: due arresti e quattro denunce

Ancora controlli dei Carabinieri nello storico quartiere di Trastevere, punto nevralgico della movida capitolina, meta serale di migliaia di cittadini romani e di numerosi turisti. Il bilancio delle attività dei Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, insieme con quelli della Compagnia Speciale e dell'8° Reggimento Lazio, hanno portato all'arresto di due persone e alla denuncia a piede libero di altre quattro. Controllate inoltre numerose attività commerciali e ricettive. I Carabinieri hanno anche sanzionato 19 persone per la violazione dell'ordinanza sindacale perché sorprese a consumare bevande alcoliche sulla pubblica via.



In manette, con l'accusa di furto aggravato in concorso, sono finiti marito e moglie, 38enne e 37enne nomadi di nazionalità bosniaca, entrambi con precedenti, sorpresi in via della Lungaretta mentre, approfittando del notevole affollamento nei pressi dei molti locali presenti, sottraevano con destrezza il portafogli, contenente documenti e oltre 700 euro, ad una turista, 25enne americana, che stava consumando un drink all'esterno di un bar. Durante un posto di controllo sul Lungotevere, i Carabinieri hanno invece denunciato a piede libero un 39enne romano, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di un coltello, nascosto nel cruscotto della sua autovettura, e un 27enne croato sorpreso alla guida di un'auto sprovvisto di patente di guida, mai conseguita. Dagli accertamenti dei militari è emerso che il veicolo, intestato ad un amico, risultava privo di copertura assicurativa ed è stato sequestrato ai fini della confisca.

Denunciati a piede libero anche un 27enne romano che ha detto frasi oltraggiose nei confronti dei Carabinieri impegnati in alcuni accertamenti in piazza della Malva, e un 34enne dello Zimbabwe che, notato in atteggiamento sospetto e fermato per un controllo su ponte Sisto, ha opposto resistenza rifiutando di fornire ai militari le proprie generalità fino a spintonarli nel tentativo, non riuscito, di guadagnarsi la fuga. I Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere, inoltre, con l'ausilio del personale del Nas di Roma e del I° Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno elevato sanzioni amministrative per un totale di circa 7.500 euro a 3 attività - due pub e un hotel -controllate nel cuore del quartiere. Durante la massiccia attività sono state controllate e identificate circa 120 persone e sono stati eseguiti accertamenti su 55 veicoli.

Sabato 8 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:29



