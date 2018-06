Roma, carabinieri liberi dal servizio riconoscono scippatore seriale e lo arrestano

di Elena Panarella

Aveva seminato il panico nel centro di Roma con una serie di scippi, nella zona tra Passeggiata di Ripetta e piazza Augusto Imperatore. L’uomo, un 33enne romano, è stato riconosciuto dai carabinieri che, in quel momento erano liberi dal servizio e stavano cenando in un ristorante. I militari avevano un suo identikit, realizzato sulla base delle testimonianze delle vittime, e appena l’hanno visto passare lo hanno bloccato.



Lo scooter sul quale stava viaggiando è risultato rubato la sera precedente; l’uomo aveva anche una costosa borsa di una nota griffe e uno smartphone di ultima generazione, risultati bottino di uno scippo a una ragazza avvenuto poco prima in via di Ripetta. Lo scippatore seriale è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentata rapina, furto con strappo, frode informatica e ricettazione. Dagli approfondimenti investigativi svolti dai carabinieri della stazione San Lorenzo in Lucina è emerso il coinvolgimento del 33enne anche in una tentata rapina, avvenuta nella serata del 26 giugno in via Tomacelli, dove una donna romana di 49 anni è stata aggredita e trascinata a terra nel tentativo di non farsi derubare della sua borsa, e in un furto con strappo avvenuto la sera precedente in via di Ripetta a una polacca. A quest’ultima vittima il ladro, dopo aver rubato la borsa, ha anche prelevato 600 euro dal conto corrente utilizzando le carte trovate all’interno. Lo scippatore del centro storico è stato rinchiuso nel carcere di Regina Coeli dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare le eventuali responsabilità del 33enne romano fermato in ordine ad analoghi episodi commessi nelle stesse zone e con identico modus operandi.

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:28



