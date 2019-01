Droga per i perugini, i carabinieri arrestano due 30enni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Droga per i perugini, scattano due arresti. I Carabinieri della Stazione di Valfabbrica, dopo giorni di pedinamenti ed avvistamenti, hanno arrestato due cittadini dell’est Europa, di anni 26 e 28, mentre consegnavano due dosi di cocaina ad un giovane perugino. La successiva perquisizione ha permesso di recuperare, all’interno dell’auto in uso ai due, 20 palline termosaldate contenenti la medesima sostanza nonché la domma contante di 1000 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio frutto dello spaccio e telefoni cellulari dati come pagamento. I due arrestati, accompagnati presso il Tribunale per la convalida ove il Giudice, ascoltate le parti, sono stati condotti in carcere a Perugia. Le indagini condotte della Carabinieri della Stazione di Valfabbrica negli ultimi tempi hanno permesso di arrestare, in pochi mesi, 7 persone in flagranza di reato e di ridurre sensibilmente il numero di acquirenti che, spaventati per le conseguenze amministrative alle quali andavano incontro, hanno pensato bene di smettere.