Roma, Esquilino, carabinieri liberi dal servizio bloccano ladro di valigie

Ieri notte, due carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Centro, liberi dal servizio, hanno arrestato un 20enne egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto con strappo. Attraversando piazza dell’Esquilino, mentre si recavano in caserma per intraprendere il turno di servizio, i carabinieri hanno notato il giovane avvicinare furtivamente alle spalle un passante, 38enne del Ghana, e strappargli, con violenza, dalle mani, una valigia. I militari sono intervenuti immediatamente e hanno bloccato il ladro, recuperando la refurtiva, poi restituita alla vittima. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto all’interno delle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:03



